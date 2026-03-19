この先3月20日(金)〜4月1日(水)の期間は、本州付近を前線や低気圧が次々通過し、数日おきに晴れと雨が入れ替わるでしょう。桜の開花ラッシュとなりますが、お花見の計画は天気予報のチェックを。最高気温は平年並みか高く、関東から九州では20℃前後まで上がる日が多くなりそうです。3月20日(金・祝)〜26日(木)天気は周期的に変化3月20日(金・祝)〜26日(木)の期間は、天気は周期的に変化するでしょう。20日(金・祝)は北海道では