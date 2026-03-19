韓国代表の新ユニフォームがお披露目された大韓サッカー協会（KFA）は2026年のFIFA北中米ワールドカップ（W杯）で韓国代表が着用するNIKE製の新たなユニフォームを発表した。「アジアの虎」の愛称を持つ韓国は、サッカー協会のエンブレムにも白虎が使われている。今回の新ユニフォームは、韓国の山岳風景と虎の皮の質感をモチーフにしたダイナミックなグラフィックパターンが特徴となっている。黒い袖口が赤いベースカラーにコン