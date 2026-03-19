これまでの研究では、コーヒーを飲むとさまざまなメリットが得られることがわかっていますが、コーヒーとメンタルヘルスに関する研究結果はまちまちです。新たに、数十万人の成人を追跡した大規模な研究により、1日2〜3杯のコーヒーを飲むことが気分障害やストレス障害のリスクを軽減する可能性があると示されました。Daily coffee drinking and mental health outcomes: Sex differences and the role of caffeine metabolism gen