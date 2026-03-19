◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ（イースト）▽第７節町田０―３鹿島（１８日・ＭＵＦＧ国立）鹿島は町田に３―０で快勝し、６連勝を飾った。初先発となったＭＦ松村優太とＦＷ田川亨介が前半にアシストをマークし、２―０で後半へ。終盤に途中出場のＦＷチャヴリッチがダメ押し点を奪った。採点と寸評は以下の通り。鬼木達監督【７・０】２位相手に堂々たる横綱相撲を展開。関川投入時にはゴール裏を煽る姿も。「自分もケガが