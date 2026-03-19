６人組ガールズグループ「ＢｅＧｉｒｌｓ」のメインボーカル・ＳＡＹＡＫＡが、２０日にデジタルシングル「７ｙｅａｒｓ」でソロデビューする。２０日午後９時には、インドネシア・バリ島で撮影されたミュージックビデオ（ＭＶ）がＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに公開予定だ。ＳＡＹＡＫＡにとって、ひとりのアーティストとしての最初の一歩となる作品。これまでの時間と、これからの未来をつなぐ物語の起点ともいえる一曲と呼べ