梅田芸術劇場メインホールが１９日、１９９２年の竣工以来初となる客席椅子の全面リニューアルを実施することを発表した。今回のリニューアルでは、客席椅子の更新にあわせて１階席前方中央ブロックを千鳥配置へ変更することで、前方の頭部による視界の重なりを軽減。舞台全体をより見渡せる客席環境へと改善する。（２階席の配列も一部見直しを実施）。これらの変更により、新たな座席数は１９２０席（現行１９０５席）となる