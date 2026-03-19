アンパンマンの作者で高知県出身の漫画家・やなせたかしさんの直筆の作品などを展示する企画展が、いま、北川村で開かれています。高知県北川村モネの庭マルモッタンで開かれている「やなせたかしと高知の話」展は、アンパンマンの作者・やなせたかしさんの足跡や作品を紹介する巡回展で、これまでに土佐清水市と安芸市で行われ、北川村が最後の会場です。会場には直筆のイラスト6点や、やなせさんが自ら詩を書いた色紙2点を含む30