◆競泳▽日本選手権第１日（１９日、東京アクアティクスセンター）８月のパンパシフィック選手権（米アーバイン）と９月の愛知・名古屋アジア大会の代表選考を兼ねる大会が開幕した。女子１００メートル予選が午前に行われ、池江璃花子（横浜ゴム・ルネサンス）が５８秒４９と全体２位で予選通過した。だが、「タイムも泳ぎもあまり良くなかった」と険しい表情で予選のレースを振り返った。５０メートル通過は２７秒０９で