フォークデュオ・ゆずが１９日、都内で行われた「ＧＲＥＥＮ×ＥＸＰＯ２０２７」（２０２７年３月１９日〜９月２６日、神奈川・横浜市）開催１年前記者発表会に出席した。２人そろってダークスーツ姿で登場したゆずは、横浜出身。地元で開催される同国際園芸博覧会の公式アンバサダーに就任し、北川悠仁は「光栄なことですし、横浜市民なのでうれしいです。２０２７年はゆずのデビュー３０周年でもあるので、ともに盛り上が