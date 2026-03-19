第９８回センバツ高校野球大会が１９日、甲子園で開幕した。昨年、放送部の全国大会「ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト」のアナウンス部門で優勝した青森・八戸聖ウルスラ学院の榎本杷留（はる）さん（３年）が、司会の大役を堂々と務めた。榎本さんの美しい声が、聖地の空に溶けていった。開会式を終え、「会場の皆さんが拍手をくださったり、自分の掛け声で選手の皆さんが動いているのを見て、会場に自分のアナウンスが届いて