千趣会の通販事業「ベルメゾン」が展開する「ディズニー ファンタジー ショップ」に、ディズニー作品の舞台を空想の中で旅する新コレクション「Voyage of Stories（ヴォヤッジ オブ ストーリーズ） 〜空想旅スーベニア〜」が誕生！記念すべき第1弾として、ディズニー・アニメーション映画『ベイマックス』の世界観が楽しめるTシャツやバッグ、雑貨など全7種が発売されます☆ ベルメゾン「Disney Fantasy Shop（ディズニー フ