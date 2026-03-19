日本代表としてWBCに出場していたソフトバンクの近藤健介外野手（32）が19日、チームに合流し、みずほペイペイドームでの全体練習で汗を流した。今大会は4試合に出場し13打数無安打と苦しんだ。「数字の部分で期待に応えられなかったことは本当に悔しいところではあります。ただ、3月にこういう思いを背負いながら野球ができたのは良かったです。課題も見えましたし、自分自身まだ伸びしろがあるなと思わせてくれる大会だった