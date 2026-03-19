King ＆ Prince・永瀬廉が、21日放送の日本テレビ系『Google Pixel presents ANOTHER SKY』（後11：00〜後11：30）に出演。“原点”の大阪に凱旋する。【番組カット】青春時代を過ごした”原点大阪へ凱旋した永瀬廉同番組は、「忘れられない､空がある。」というコンセプトのもと、ゲストが世界や日本国内のゆかりのある地を訪れる様子に密着し、自身のルーツや人生観・仕事観について本音を引き出していくドキュメンタリー。ス