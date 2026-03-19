Mr.Childrenの桜井和寿（56）が18日放送のABCテレビ「EIGHT-JAMゴールデンSP」（水19:00）にVTR出演。自身の音楽ルーツについて語った。番組がアンケートを取り集計した2000年より前の「最強サビ歌唱BEST50」で9位に「Tomorrow never knows」がランクイン。29日放送予定の桜井へのインタビューから一部が先出しされた。影響を受けた人物について、「どこか内省的なところを含んでいるのは、僕が聴いてた音楽の影響は多分にあ