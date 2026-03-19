元横綱・貴乃花光司氏とフリーアナウンサー・河野景子の次女で俳優・タレントの白河れい（23）が、19日放送のフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金前11：55）に出演。番組を卒業することを報告した。【写真】スペースクラフト退社を報告した白河れい「事務所の皆様には心から感謝」番組冒頭、MCのハライチ・澤部佑に「さぁそして、れいちゃんが今日で『ぽかぽか』卒業ということで…」と切り出すと、白河も「そうな