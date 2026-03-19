■MLBオープン戦ドジャースージャイアンツ（日本時間19日、キャメルバックランチ）【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 対戦カードドジャースの大谷翔平（31）がジャイアンツとのオープン戦に初登板、4回1/3、61球を投げて、被安打1、奪三振4、四死球3、失点0で今季初登板を終えた。中盤でコントロールを乱すシーンもあったが、立て直して最速は100マイル（161キロ）をマークした。登板後、取材に応