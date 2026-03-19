Snow Man佐久間大介（33）が19日、都内でペットライン「懐石」新CM＆アンバサダー継続発表会に登壇した。「懐石」はグルメキャットフードブランド。同ブランドのアンバサダー就任2年目を迎えた佐久間は、自宅で2匹の猫を飼う愛猫家で知られる。登壇するやいなや「僕の好きなものを語れる時間は最高！」と気合十分。同商品を自宅でも使用しており「『懐石』って食い付きが良いんです。朝起きると、リビングにいる猫ちゃんたちが『懐