今月6日、富山駅近くの繁華街で、女性の腹部などを包丁で刺したとして殺人未遂の疑いで逮捕された男が、警察の調べに対し「けじめをつけようと思い店に入った」と供述していることがわかりました。殺人未遂の疑いできょう、富山地方検察庁に身柄を送られたのは、富山市今泉西部町の無職、下粼幸彦容疑者（69）です。下粼容疑者は、今月6日の午後4時ごろ、富山駅近くの飲食店で40代女性の腹部などを包丁で複数回刺し、