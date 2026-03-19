記者会見するチームみらいの安野党首＝19日午前、国会チームみらいの安野貴博党首は19日の記者会見で、2026年度予算案を巡り、参院で賛成に回る可能性に言及した。衆院では反対していた。追加の物価高対策などを念頭に「状況が変化した場合は賛成する可能性もある」と述べた。予算案の衆院通過後「中東情勢の深刻化や原油価格の急変動など、予算の前提となる環境は日々変化している」と指摘。こうした変化をしっかりと踏まえた