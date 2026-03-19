◇第98回全国選抜高校野球大会第1日・1回戦帝京（東京）―沖縄尚学（沖縄）（2026年3月19日甲子園）第98回選抜高校野球大会（13日間、甲子園）が19日、甲子園球場（兵庫・西宮市）で開幕した。帝京は昨夏の甲子園王者の沖縄尚学と開幕戦を戦う。一塁側アルプスでは02年夏の甲子園に背番号13でベンチした大人気野球ユーチューバーのトクサン（徳田正憲＝41）が声援を送った。16年ぶりの選抜出場に言葉が弾んだ。「今