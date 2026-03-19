日米の中央銀行が相次いで金融政策を決める今週も、中東情勢が市場を揺さぶっています。平均株価は一時、1600円以上値下がりしました。中継です。中東情勢をめぐる混乱は各国の中央銀行の判断をも難しくしています。きょうの東京株式市場で日経平均株価は一時、1600円を超える値下がりとなりました。▼要因の一つは、アメリカの利下げ期待の後退です。日本時間のきょう未明、金融政策を決める会合を開いたFRBのパウエル議長は、中