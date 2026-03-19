日本銀行は１９日の金融政策決定会合で、政策金利である短期金利の誘導目標を０・７５％程度に据え置くことを賛成多数で決めた。中東情勢の悪化に伴う原油価格の高騰が、経済・物価情勢に与える影響の点検を続ける必要があると判断したとみられる。決定は９人の政策委員のうち、高田創・審議委員を除く８人が賛成した。高田氏は、海外発の影響による「国内物価の上振れリスクが高い」として、政策金利を１・０％程度に引き上げ