日米首脳会談に向け、高市総理大臣がアメリカに到着しました。現地から中継です。高市総理が滞在する大統領の迎賓館「ブレアハウス」では、日本国旗が掲げられています。日米首脳会談は日本時間20日未明に行われる予定で、イラン情勢への対応が焦点となります。政府はこの間、会談の場でトランプ大統領から、ホルムズ海峡への艦船の派遣など具体的な要求があった場合に備え、日本として何ができるか検討を続けてきました。ただ、会