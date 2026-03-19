中東情勢の悪化でガソリン価格が急騰したことを受け、政府は19日から全国の平均価格が170円程度に抑えられるよう補助を再開しました。記者「レギュラーガソリンの価格が22円下がって、180円から158円に変わりました」神奈川県のガソリンスタンドでは朝8時すぎから値を下げた価格で販売を始めました。18日に発表されたガソリンの全国平均価格は1リットルあたり190円80銭と史上最高値を更新しています。こうした高騰を受け、政府は19