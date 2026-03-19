Snow Man佐久間大介（33）が19日、都内でペットライン「懐石」新CM＆アンバサダー継続発表会に登壇した。「懐石」はグルメキャットフードブランド。同ブランドのアンバサダー就任2年目を迎えた。会見では「この春、新たに挑戦してみたいこと」についてもトーク。最近は「大嫌いだった」自炊に挑戦中といい「せいろ蒸しにハマりました」と明かした。「今朝も家で野菜をふかしてからきたんですけど、めちゃくちゃうまい。せいろしか