原油価格の高騰などを受け、19日朝の日経平均株価は大きく値を下げています。19日朝の東京株式市場で日経平均株価は全面安の展開となり、下げ幅が一時1600円を超え5万3000円台まで下落しました。原油の先物価格が、高騰していることに加え、アメリカの中央銀行にあたるFRBが中東情勢への先行き懸念などから、政策金利を据え置いたことで、前の日のニューヨーク株式市場で主要な株価3指数が揃って下落したことも要因です。市場関係