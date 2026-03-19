2026年2月の衆院選に愛知10区から立候補して落選した、中道改革連合の藤原規真前衆院議員が、離党する意向を固めました。藤原前議員は、衆院選に愛知10区から中道の公認で立候補しましたが、自民の候補に敗れて比例復活もならず、党による落選者へのヒアリングでは、前の執行部を痛烈に批判していました。藤原前議員は東海テレビの取材に、小川代表がこれまでの主張を一転し政治資金パーティーの開催を奨励する