とってもチャーミングなパピーの姿が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で47万6000回再生を突破し、「どっちがぬいぐるみ？ｗ」「可愛くてたまらない」「電池式で動いてるみたい(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：ぬいぐるみをくわえる赤ちゃん犬→眠気に襲われた結果…悶絶級に可愛い『電池切れの瞬間』】 ぬいぐるみで遊ぶ子犬 TikTokアカウント「chance_pome