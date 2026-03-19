きょう負ければタイトルを失う、愛知県瀬戸市出身の藤井聡太六冠が、名古屋で将棋の王将戦第6局にのぞんでいます。 【写真を見る】藤井聡太六冠（23）負ければ失冠… 地元愛知でタイに戻せるか 王将戦第6局 きょう午後決着へ 藤井聡太六冠に永瀬拓矢九段が2年連続で挑戦している、王将戦七番勝負。第6局は、ミッドランドスクエアにある名古屋将棋対局場で行われています。 きょうは、きのう藤井六冠が封じた55手目が開けられ、