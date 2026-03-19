イオンリテールは18日、「イオンモール津田沼 South（サウス）」を千葉県習志野市にオープンした。食品などを販売する「イオンスタイル津田沼 South」を核店舗に約50の専門店で構成。食品売場は体験型をテーマにイオンの最新ノウハウを注入し、AIを活用したシステムによるパンや寿司の販売、関東初登場の迫力ある精肉売場、旬のカットフルーツやスイーツの拡充など、新たな買い物体験を提供する。イオンと京成電鉄の資本業務提