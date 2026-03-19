ドイツ代表は27日(現地時間)にスイス代表、30日にガーナ代表との国際親善試合を予定していて、その2試合に向けた招集メンバーは20日に発表される。こうした中、ドイツ紙『Bild』によればドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督はバイエルン・ミュンヘンのジャマル・ムシアラを招集しない意向を固めたという。この決断の背景にはムシアラのコンディションが影響しているようだ。同選手は、昨年夏のクラブワールドカップで左足首