漫画からアニメへ。今も主流のメディアミックスの形だが、その際に起こる原作からの”改変”が時に話題になる。漫画家の竹宮惠子の代表作のひとつ『地球へ…』も、1980年にアニメ映画化され2007年にはTVアニメ化されたが、それぞれに原作とは異なったアレンジが施された。そのことを原作者はどう感じていたのか？3月13日から16日まで開催された「東京アニメアワードフェスティバル2026」に、過去に優れた業績をあげたア