トッテナムはUEFAチャンピオンズリーグ・ラウンド16でアトレティコ・マドリードと対戦。2ndレグで3-2と勝利するも、合計スコア5-7で大会から姿を消した。イゴール・トゥドール体制初の勝利を挙げるも、合計スコアで及ばず敗れたトッテナム。しかし、これで良かったのかもしれない。英『THE Sun』は「もしこれが当面の間、ヨーロッパでの最後の試合となるのなら、悪くない終わり方だったと言える」「少なくともスパーズが本当に重要