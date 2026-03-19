AFC女子アジアカップ準決勝、日本代表は韓国代表と対戦し、4-1で勝利した。15分に植木理子のゴールで先制すると、25分に浜野まいかのゴールで追加点。75分には熊谷紗希にもゴールが生まれる。78分に1点を返されたが、81分に千葉玲海菜がダメ押しのゴールを決めて、日本が大勝を飾った。実力差はくっきりと表れた。韓国『SPOTV News』は、「アジアカップ4強で、世界最強の日本に完敗」「世界の壁を越えられず崩れた。日本に跪いた」