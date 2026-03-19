札幌市交通局は、札幌市営地下鉄でのクレジットカードなどによるタッチ決済で、3月26日から上限運賃を設定する。三井住友カードとジェーシービー（JCB）、日本信号、QUADRACの4社とともに実施するもの。2025年から3回に渡って実施しているキャンペーンの反響を受け、本格導入する。料金は平日830円、土日祝520円となり、1日乗車券やドニチカキップの料金が自動適用されることとなり、リサイクルしにくい磁気乗車券の減少によって、