チェジュ航空は、鹿児島〜ソウル/仁川線を3月29日から運休する。現在は1日1往復を運航している。10月26日から週4往復を増便していた。機材はボーイング737-800型機を使用しており、所要時間は鹿児島発が1時間20分、ソウル/仁川発が1時間50分。この他に、イースター航空が同路線を3月2日をもって運休している。これにより同路線は、大韓航空の1日1往復のみの運航となる。■ダイヤ7C1874鹿児島（15：30）〜ソウル/仁川（16：50）7C