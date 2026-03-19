ロシア艦艇の撃沈や戦闘機撃墜記録もある水上ドローンウクライナ政府の公式サイト「ユナイテッド24」は2026年3月17日、北大西洋条約機構（NATO）の海上防衛部隊演習に参加し、フリゲート1隻を撃沈扱いにしたと報じました。【動画】え、揚陸艦や戦闘機まで!? これが、水上ドローン部隊の戦果です演習に参加したのは、ウクライナの水上ドローンを運用する部隊で、2025年9月にポルトガル沿岸で実施された「ダイナミックメッセンジ