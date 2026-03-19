県職員の新年度の人事異動がきょう内示されました。去年に引き続き、女性管理職の割合が過去最高となっています。県職員知事部局では、1535人が異動となりました。 【写真を見る】【顔写真あり】県職員の新年度人事が内示主な部長人事は女性管理職の割合が過去最高に（山形県） 主な人事は、みらい企画創造部長に沖本佳祐環境エネルギー部長。環境エネルギー部長兼洋上風力推進監・再エネ政策担当に相田健一みら