きょう午前、山形市あけぼのの山形刑務所の調理室で火災がありました。けが人はいませんでした。調理室ではこの時間、昼食の準備が行われていて、揚げ物の調理中に火が出たということです。 【写真を見る】「調理室で火が出た」受刑者が揚げもの調理中に火が上がる山形刑務所で火災もけが人なし（山形） 消防によりますと、きょう午前8時44分ごろ山形市あけぼのの山形刑務所の刑務官から、「調理室で火が出た」と119番通報があ