きのう、大江町の資材置場で大量の仮設トイレと住宅が焼けた火災について、火元となった資材置場では、劣化したプラスチックの色を再生させる目的で従業員が仮設トイレをガスバーナーで炙る作業をしていたことがわかりました。 【写真を見る】ガスバーナーでプラスチックの”色再生”作業をし炎が上がったと判明仮設トイレ数百台と住宅3棟などが焼ける（山形・大江町） この火災は、きのう午前大江町