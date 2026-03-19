名古屋の小学校できょう、卒業式が行われました。 【写真を見る】名古屋市立の全小学校で卒業式 ｢新しい未来を切り開くため…｣ 市内の東桜小学校でも約60人が門出の日 名古屋市東区の東桜小学校でも、きょうが卒業式です。門出の日を迎えた約60人が、緊張しながらも晴れやかな表情で、卒業証書を受け取りました。加賀幸一校長は、「大きな夢や希望を持ち、何事にも臆することなく、中学校生活からこの先さらに世界に向かって続く