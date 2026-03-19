チェアスキーと身体を一体化させ、強靭なフィジカルで斜面を切り裂き、ポールを最短距離でなぎ倒していく。自然の地形を生かしたコルティナの難コースでも、パラアルペンスキー界のスター、イエルン・カムプスフレール（オランダ）、イエスペル・ペデルセン（ノルウェー）、そして地元イタリアのレネ・デシルベストロの強さが光った。 そんな強豪たちを抑えていかにメダルに食い込むか――「あきらめるわけにはいかなかった」。男