サッカー明治安田J1百年構想リーグV・ファーレン長崎は18日にホームで京都サンガF.C.と対戦しました。 前節の勝利の勢いをつなげたいV・ファーレンは前半5分、江川のクロスを中央で受けたチアゴ サンタナ 2試合連続のゴールで先制し、幸先よいスタートを切ります。 しかし、27分にチアゴ サンタナが負傷交代すると京都が反撃し、42分に同点のゴールを許します。 後