大谷のOP戦初登板に地元記者も指揮官も絶賛した(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間3月18日、ジャイアンツとのオープン戦に先発登板し、4回1/3で61球1安打無失点4奪三振、直球の最速は99.9マイル（約160.7キロ）をマークした。【動画】OP戦登板で出た160キロ！大谷翔平が三振を奪うシーンをチェックワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を終え、今春オープン戦初登板。開幕へ向けて順調な調整ぶりであること