Cloudflareはイタリアの「Piracy Shield(海賊版シールド)」に関連した海賊版サービスへのアクセスブロックに従わなかったことで、2026年1月にイタリアの規制当局から1420万ユーロ(約26億円)の罰金を科されました。これに対しCloudflareは「海賊版シールドはオープンインターネットを危険にさらす」と批判し、判決を不服として控訴したことを発表しています。Standing up for the open Internet: why we appealed Italy’s "Pi