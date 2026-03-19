阿部監督がいかに必勝オーダーを組んでいくかも注目となる(C)KentaHARADA/CoCoKARAnext巨人は3月18日に行われたヤクルトとのオープン戦（東京ドーム）に8−0と勝利。先発の田中将大は5回1安打無失点。これでオープン戦は3試合で10イニング無得点と安定したピッチングが光るとあって、開幕ローテ入りも見えてきた。【動画】期待大！皆川の鮮やかな逆方向へのタイムリーシーンまた野手も来る27日の開幕に向け、開幕1軍ロースタ