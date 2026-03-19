さまざまなAIモデルにアクセスできるプラットフォーム「OpenRouter」に、1兆パラメーター規模という大型AIモデル「Hunter Alpha」が新たに登録されたことが分かりました。開発元は一切不明で、中国DeepSeekのものではないかとの臆測を呼びましたが、後にその正体が明かされました。A mystery AI model has developers buzzing: Is this DeepSeek's latest blockbuster? | Reutershttps://www.reuters.com/business/media-telecom/m