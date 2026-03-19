女優の原菜乃華が１９日、都内で「デルモンテピュレフルーツ大都会のピュルーツ狩り」開園式に出席した。食品メーカー「キッコーマン」のフルーツを使った商品のイベント。ピューレ状になっている商品を試食した原は「忙しいときでも片手で食べられる。一日の（目標）摂取量の半分ということで罪悪感がないのが良いです」とはにかんだ。普段からピューレ状のフルーツをよく食べるといい「撮影の合間にも食べます」と告白