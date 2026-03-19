ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが１９日、総合司会を務める同局系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）に生出演した。番組では「どれを使う？２０２６春の文房具」と題し、まもなく新生活が始まる今春、新たに発売された文房具を紹介した。安住アナは、進行を務める同局の江藤愛アナに「江藤さんも文房具好きだもんね？」と尋ねると「大好きですね」と江藤アナが即答した。続けて安住アナは「ペン何本持