女優の原菜乃華が１９日、都内で「デルモンテピュレフルーツ大都会のピュルーツ狩り」開園式に出席した。食品メーカー「キッコーマン」のフルーツを使った商品のイベント。様々なフルーツに扮（ふん）して新ＣＭに出演した原は「リアルにに近い着ぐるみを着させてもらってかわいかったですし、ピュレフルーツの気持ちを味わいました」とはにかんだ。フルーツへの親しみについて「大好きで食べるようにしています」と。具